Los resultados de Procomer sobre inversión extranjera son omisos

El semanario El Financiero publicó en su más reciente edición un análisis titulado “Los resultados de Procomer en IED”, a un año de la ruptura con la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde).

El análisis revisa los 59 nuevos proyectos anunciados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) en sus resultados del 2023, el mayor número registrado en años recientes.

El semanario utilizó las listas de empresas que Procomer y Cinde atendieron en ese año y los datos publicados en La Gaceta. Una interesante metodología que permite conocer la creación formal de nuevas empresas y también constatar si ingresaron al régimen de zonas francas o no.

La ley obliga a firmar un acuerdo ejecutivo cada vez que una nueva empresa se integra al régimen o lo renueva mediante una reinversión significativa. El acuerdo firmado debe publicarse en La Gaceta.

La cantidad de empresas atraídas cada cierto período es uno de los indicadores más relevantes de la gestión de una agencia de promoción de inversión (API), ya que una creciente instalación de negocios envía una señal de confianza a otras compañías extranjeras para abrir operaciones en Costa Rica.

El primer resultado del análisis de El Financiero revela que de los 59 nuevos proyectos reportados por Procomer, 10 no fueron atendidos por ellos ni por Cinde. A escala internacional, no es una buena práctica gerencial de las API reportar nuevas empresas que no hayan sido asistidas por ellas para abrir una nueva filial en el país anfitrión.

El segundo resultado de El Financiero muestra que Cinde atrajo 31 empresas y Procomer 18 durante el 2023. Esto significa un 63,3 % por intermediación de Cinde.

Procomer, sin embargo, no detalló esta segregación de resultados entre las dos agencias. La publicación de los 59 proyectos atribuidos al ente estatal contrasta con la evidencia y causa confusión en la opinión pública, los especialistas y el entorno internacional, que revisa estas estadísticas con mucho cuidado.

El tercer resultado de El Financiero aclara que fueron 12 nuevas empresas las que iniciaron operaciones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) durante el 2023. Procomer había informado sobre 13, pero una está aquí desde el 2007.

El 50 % de las 12 nuevas empresas fueron atraídas por Cinde y el otro 50 % por Procomer. Aparentemente, para la promotora oficial es más relevante la atracción hacia a las zonas rurales.

Por otro lado, Cinde reportó 34 nuevas empresas atendidas durante el 2023. El análisis de El Financiero verificó los detalles de los 59 proyectos reportados por Procomer, mas no sobre estas 34.

Hay que recordar que no todas las inversiones producto del trabajo de Cinde ingresan al régimen de zonas francas (aproximadamente, el 10 % no lo hace por decisión propia), y, por ende, no publican los acuerdos ejecutivos.

Además, la metodología utilizada por El Financiero no verifica si efectivamente cada nueva empresa recibió la asistencia de algunas de las dos agencias de promoción para registrarse, como resultado de su labor. La mayoría de las agencias de promoción de inversiones del mundo solicitan una certificación firmada por algún ejecutivo de la nueva empresa, en donde se declaran los servicios recibidos en el proceso de decisión y apertura de otra filial en el país anfitrión.

Las 34 nuevas empresas reportadas por Cinde como gestión del 2023 cuentan con la certificación firmada por los inversionistas, donde declaran que recibieron los servicios administrativos y de información de Cinde para escoger a Costa Rica como sitio idóneo para establecerse.

Como recomendación general, debería fortalecerse el sistema de información y la claridad de los reportes oficiales sobre cada empresa extranjera conforme van llegando. Es parte de las mejores prácticas internacionales como principio para dimensionar transparentemente los resultados de la sana competencia entre las dos agencias de promoción de inversión y, principalmente, destacar la importancia de cautivar más empresas y captar más inversión extranjera directa.

szolezzi@gmail.com

El autor es investigador asociado a la Universidad Lead y miembro de la Academia de Centroamérica.