Aunque ya me he pronunciado acerca de este problema, no puedo callar en vista de la catástrofe que cada día con mayor intensidad estamos viviendo, motivada por las graves irresponsabilidades de quienes, pensando sobre todo en el lucro, fría y tozudamente sostienen que la fiesta del diario vivir debe continuar, que las celebraciones familiares no pueden esperar y que, con temeridad e imprudencia, exponen a sus seres queridos al contagio del feroz enemigo que ataca sin piedad.