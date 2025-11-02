Foros

La tarde aciaga en que Leandro Mangas pasó del diluvio a la eternidad

Como un ángel de las profundidades iniciaste un itinerario de horror, mientras tu cuerpo frágil rebotaba en los recodos nauseabundos de la oscuridad

Por Roberto García Herrera
Alcantarilla sin tapa, muerte de niño Leandro Mangas
El 26 de setiembre, el pequeño, de 5 años, cayó en el enorme agujero de una alcantarilla sin tapa y fue arrastrado cauce adentro mientras llovía fuertemente. (Archivo LN/Archivo LN)







Letra Libre
Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

