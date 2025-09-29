Sucesos

Búsqueda de Leandro, el niño que cayó en alcantarilla, se suspende por condiciones climáticas

Leandro caminaba con su madre de regreso a casa cuando ocurrió el accidente

Por Natalia Vargas
Rescate de niño que cayó en alcantarilla
Leandro Mangas fue arrastrado por la corriente luego de caer por una alcantarilla en Purral. (Cruz Roja/Cortesía)







Leandro MangasCruz RojaPurral
