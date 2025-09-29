Búsqueda de Leandro, el niño que cayó en alcantarilla, se suspende por condiciones climáticas

Leandro Mangas fue arrastrado por la corriente luego de caer por una alcantarilla en Purral.

La búsqueda de Leandro Mangas, el niño de cinco años que cayó el pasado viernes en una alcantarilla en Purral, en Goicoechea, se suspendió la tarde de este lunes por el estado del tiempo y el riesgo de una cabeza de agua.

Según informó el departamento de prensa de la Cruz Roja Costarricense a La Nación, la búsqueda inició con al menos 30 rescatistas a las 8:30 a. m. y culminó a las 12:30 p. m. sin resultados positivos. La búsqueda se reanudaría hasta el martes.

Han pasado ya cuatro días desde que el menor fue arrastrado por la corriente. De acuerdo con el reporte preliminar, Leandro iba caminando con su madre de regreso a casa en medio de la lluvia cuando, al cruzar una calle, cayó en la alcantarilla.

El alto nivel de las aguas en el caño no permitió ver que la alcantarilla no tenía tapa y fue entonces cuando Leandro se precipitó.

Las fuertes lluvias desde la noche del viernes provocaron corrientes más intensas en el alcantarillado que pudieron arrastrar al menor varios cientos de metros. Por ello, los socorristas se desplegaron por la zona y buscaron en diferentes puntos del río Torres.

Hasta el momento, el único hallazgo sobre el paradero del menor ocurrió el sábado, cuando los familiares del niño hallaron la capa azul que llevaba puesta, en un río en las cercanías de donde ocurrió el accidente.

Este lunes los cruzrojistas enfocaron la búsqueda en las inmediaciones del bajo de los Ledezma y recorrieron al menos un kilómetro y medio hacia el oeste, hasta llegar a una zona compleja, donde las características del cañón complicaron el ingreso al sitio.

Posteriormente se trasladaron al Tajo, en Pavas, donde los socorristas utilizaron dispositivos de largo alcance para revisar al menos 800 metros del río.

Reporte de cuerpo en Heredia

Este lunes a la 1:30 p. m., vecinos de Heredia alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en el río Pirro, al sur del centro de esa ciudad, en las cercanías del Cementerio Central.

Dos patrullas se desplazaron a la zona y, con ayuda de rescatistas, indagaron en un playón, en los márgenes del río y monitorearon la zona con la ayuda de drones. Sin embargo no pudieron acreditar la presencia de un cadáver.

Por ello, a las 2:18 p. m., Luis Rodríguez Estrada, coordinador operativo nacional indicó que los equipos de primera respuesta se retiraban del sitio. El caso, afirmó la Cruz Roja, no está relacionado con la búsqueda del niño que cayó en la alcantarilla.