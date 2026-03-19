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La razón dada por Presidencia para vetar la ley de ejecución de la pena simplemente no es cierta

Resulta preocupante cuando desde el poder político se intenta instalar la idea de que los jueces son responsables de decisiones que, en realidad, pertenecen a la esfera administrativa

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Por Roy Murillo Rodríguez y Odile Robles Escobar
Las personas privadas de libertad no pierden todos sus derechos. Pierden únicamente aquellos que la sentencia limita y aquellos estrictamente necesarios para cumplir la pena. (Alber Marín)







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