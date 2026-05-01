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La libertad que creímos garantizada

Los métodos para restringir la libertad se han transformado y, aunque ninguno de estos nuevos mecanismos lleva la etiqueta de ‘censura’, claramente son atajos al autoritarismo

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Por José Angel Vega Licea
Libertad de expresión amenazada, bajo amenaza, megáfono envuelto por alambre de púas
La libertad de expresión no se conserva por inercia; se conserva con instituciones independientes, con un Poder Judicial dispuesto a aplicar sin temor los estándares interamericanos y con medios que ejerzan el oficio con rigor. (Shutterstock/Imagen)







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