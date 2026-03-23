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La huella indeleble de una doctora comprometida con la salud pública

María del Rocío Sáenz falleció el pasado 15 de marzo. Deja un legado de lucha por llevar los servicios de salud a todos los territorios, atender a poblaciones vulnerables y facilitar los trámites a los asegurados de la CCSS

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Por María Isabel Solís
12/06/2024 Puriscal. Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, exministra de Salud y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Foto: Rafael Pacheco Granados
María del Rocío Sáenz murió a los 67 años por complicaciones de salud surgidas de forma repentina. (Rafael Pacheco Granados)







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María Isabel Solís

María Isabel Solís

Periodista y salubrista con 22 años de experiencia en cobertura periodística y 23 años en el desarrollo de proyectos y programas de comunicación en salud.

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