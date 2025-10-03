Foros

La administración de justicia penal afronta un gran riesgo

Al tener mucha más presión y exposición pública, la crítica contra la labor del juez y la jueza penal es más encarnizada. Además, tienen altísimas cargas de trabajo y cumplen jornadas que exceden los horarios ordinarios

Por Adrián Molina Elizondo
Se viene dando la renuncia de muchísimo personal valioso y experimentado del Poder Judicial en años recientes, tanto personas juzgadoras como fiscales, defensores públicas e investigadores del OIJ. (Shutterstock/Shutterstock)







