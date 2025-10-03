Foros

Hasta que la deuda nos separe

Cuando las parejas no hablan abiertamente sobre sus hábitos de gasto, sus deudas o sus metas financieras, el dinero –o la falta de este– se convierte en su enemigo. La deuda erosiona la confianza y la sensación de estar ‘en el mismo equipo’

EscucharEscuchar
Por Andrés Hernández Alende
Pareja discutiendo por deudas, pelea matrimonial, discusión, enojo
El dinero siempre ha sido un tema delicado en las relaciones de pareja. Pero la deuda, especialmente la que se acumula sin transparencia o sin control, puede convertirse rápidamente en una fuente de desconfianza. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrés Hernández Alendedeuda por tarjetas de créditorelaciones de parejatarjetas de créditodivorcio

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.