Foros

Estadounidenses ahogados en un mar de deudas

En una sociedad donde tener más se asocia frecuentemente con el triunfo y la felicidad, la deuda se convierte en un medio para mantener las apariencias de éxito. Y las redes sociales y la publicidad agravan esa fuerte presión psicológica

EscucharEscuchar
Por Andrés Hernández Alende
deuda por tarjetas de crédito, endeudamiento, compras a crédito, endeudados
El ciclo perpetuo de querer más, endeudarse con dinero plástico para conseguirlo, y luego tener dificultades para pagar lo que se debe, genera un daño significativo en la estabilidad financiera y emocional de las personas. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
deudastarjetas de créditoestadounidensesendeudamiento

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.