Fallo contra Uber: la movilidad, el trabajo y la economía del siglo XXI requieren reglas del siglo XXI

El fallo contra Uber es, en realidad, un espejo incómodo: nos muestra un país atrapado entre la nostalgia jurídica y la más sofisticada incapacidad política. Costa Rica debe decidir si regula la economía digital con inteligencia o se aferra a ficciones jurídicas que solo generan desempleo

Por Mauricio París
Foto de un celular con la aplicación de Uber en un soporte de carro
Si las plataformas deben asumir tales cargas, probablemente cerrarán operaciones o reducirán su plantilla a un puñado de conductores “privilegiados”, como ha sucedido en otros mercados. (Shutterstock)







