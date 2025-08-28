Economía

¿Es chofer de Uber? Esto dijo un Tribunal sobre vínculo laboral entre conductor y plataforma

La resolución N.° 2025-001146 ratificó un fallo emitido en abril de 2024 por el Juzgado de Trabajo

Por Luis Enrique Brenes

El Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José confirmó la existencia de un vínculo laboral entre un conductor de Uber y la empresa, al resolver a favor del trabajador que reclamó el pago de derechos laborales.








Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

