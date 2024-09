Embriaguez de divisas

Cual Noé después del diluvio, nuestro país se embriagó, pero de dólares. Y como cualquier ebrio, tendrá resaca, que sufriremos todos.

La hemorragia de dólares en la economía este año no es un asunto menor; por el contrario, debe preocuparnos sobremanera.

Aristóteles decía: “La virtud está en el término medio entre dos extremos, cada uno de los cuales es un vicio, el uno por exceso y el otro por defecto”. De igual manera, en una economía, es un grave pecado que no haya suficientes dólares, al igual que lo es su exceso.

El exceso de dólares tiene su origen, en gran parte, en el elevado endeudamiento externo del gobierno, destacándose la colocación de bonos en los mercados internacionales (eurobonos) y el préstamo del FMI. En total, el aumento neto fue de ¢328.835 millones.

Inevitablemente, esto trae repercusiones, entre las que cabe citar:

1. Encarecimiento de Costa Rica. Con la entrada excesiva de dólares, el colón se aprecia, lo cual distorsiona uno de los principales precios en la economía (i. e., el tipo de cambio nominal, que en el 2023 bajó un 14,1 %) y encarece las exportaciones para los compradores externos. Esto causa pérdidas para todo el sector exportador, incluidos el turismo y la inversión extranjera directa. El país se encarece, tanto para los nacionales como para el resto del mundo, y deja ominosas secuelas. ¿Cuáles? Lo mismo que si una empresa se encarece repentinamente: no venderá tanto, lo que producirá una baja en la producción y desempleo.

2. Costosa esterilización. Si los dólares recibidos se usan para pagos locales, se convierten en colones, y el Banco Central arrojaría esos colones al sistema monetario nacional sin respaldo real, lo que causaría inflación y devaluación. Para evitarlo, el Banco vende bonos de estabilización monetaria en el mercado para recoger (esterilizar) esos colones sobrantes. Además, el Banco Central ejerce la recepción de depósitos en el mercado interno de liquidez. Esto no es gratis, ya que hay una tasa de interés para el Banco, ergo, para todos los costarricenses (un 7,46 % en promedio en el 2023).

3. Dolarización del crédito. El exceso de dólares distorsiona las señales en el mercado financiero, y el solicitante tiende a preferir créditos en dólares. Las cifras de marzo muestran un crecimiento interanual del 5,7 % en el crédito en colones y un 12 % en dólares. Esto no sería peligroso si los ingresos de las personas estuvieran en esa moneda; sin embargo, no es el caso de la mayoría, lo que constituye un riesgo cambiario para ellas.

4. Reducción en la recaudación fiscal aduanera. Con la apreciación del colón, se reduce el monto de las importaciones convertido a colones, lo que afecta los ingresos gubernamentales por impuestos en fronteras, provocando una minusvalía (-7,54 % entre el 2022 y el 2023).

5. Oneroso blindaje financiero. Debido a la acumulación de dólares, las reservas monetarias internacionales han alcanzado un monto sin precedentes: $13.218,9 millones (un incremento de $4.651 millones en el 2023), es decir, un 134,6 % más de lo recomendado. Mantener tal saldo es oneroso para el país, por su consecuente costo de oportunidad.

La cuestión no acaba aquí. Los préstamos deberán pagarse con intereses. No se trata de demonizar los préstamos, ya que son fundamentales para que una economía funcione bien; no obstante, al financiarse, debe respetarse este mandamiento capital: los recursos deben destinarse a proyectos socialmente rentables y productivos, y nunca para pagar gastos corrientes. La construcción de infraestructura producirá ganancias al país; no así el pago de salarios.

Si se rompe este mandamiento, se entra en un ciclo de crecimiento de deuda extremadamente gravoso. Una analogía para ilustrarlo es una empresa agrícola que solicita un préstamo y, en lugar de comprar maquinaria para producir más y mejor, reparte el dinero entre sus colaboradores como bonificación para motivarlos.

Eso es lo que Costa Rica ha elegido al inundarse de dólares provenientes de créditos externos, tal como Noé consumió vino inmoderadamente aquella noche, evidenciando que las teorías económicas de la utilidad esperada (de Von Neumann y Morgenstern) y del descuento temporal (de Samuelson) tienen asidero.

La primera de estas teorías señala que los individuos prefieren los resultados ciertos sobre los inciertos cuando perciben que los beneficios esperados de los resultados inciertos no compensan el riesgo asociado.

De la mano de esta teoría, la del descuento temporal postula que los individuos tienden a preferir las recompensas inmediatas sobre las futuras, aun si estas últimas son mayores.

En fin, el ser humano tiende a escoger lo cierto e inmediato sobre lo incierto y futuro. Por eso mismo, ahorrar, alimentarse saludablemente, ejercitarse con disciplina y evitar el consumo excesivo de alcohol requieren un esfuerzo mucho mayor que sus alternativas: gastar en exceso, comer de manera perjudicial, ser sedentario y embriagarse.

Costa Rica ha escogido el camino de la inmoderación y pagará su resaca.

La autora es subdirectora de la carrera de Economía en la Universidad Fidélitas.

