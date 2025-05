Exfigura de Teletica y Repretel llora por haberse ido de Costa Rica: ‘El dolor llega en silencio’

William Mora , exintegrante del programa Guerreros de Repretel y del espacio Force Masters de Teletica, compartió un testimonio conmovedor sobre su decisión de dejar Costa Rica. El entrenador personal, quien ahora vive en México, publicó un video en sus redes sociales donde se le puede ver con lágrimas en sus ojos. En el visual también incluyó imágenes junto a su familia, su pareja y su hija.

“Vine a vivir a otro país persiguiendo un sueño. No fue una decisión fácil, pero fue necesaria”, expresó Mora en una extensa reflexión. A través de un mensaje publicado junto al video, relató lo difícil que ha sido adaptarse a una nueva vida lejos de sus seres queridos.

William Mora, exficha de 'Guerreros' y 'Force Masters', de Repretel y Teletica, migró a México para perseguir sus sueños personales y profesionales. (Archivo)

“Extraño el olor de la casa de mi familia, las risas alrededor de la mesa, los abrazos sinceros, incluso las pequeñas rutinas que antes me parecían insignificantes”, escribió. “Estar lejos de quienes uno ama duele, y a veces ese dolor llega en silencio”.

El deportista se hizo popular en televisión gracias a sus participaciones en competencias físicas, donde destacaba por su disciplina y resistencia. En los últimos años, también cultivó una audiencia fiel en redes sociales, donde suele compartir consejos sobre ejercicio y vida sana.

En su mensaje, Mora no solo expuso el dolor de la distancia. También reafirmó su determinación: “Cada pequeño avance me recuerda por qué estoy aquí. Cada caída me enseña. Cada día me transforma”. Afirmó que no se trata únicamente de alcanzar metas individuales, sino de honrar sus raíces familiares y demostrar que los sacrificios tienen sentido.

“Sé que no estoy solo. Muchos hemos salido buscando algo mejor. Cargamos en la maleta miedos, ilusiones y el amor de quienes dejamos atrás”, escribió. Su publicación generó decenas de mensajes de apoyo. Varios seguidores lo felicitaron por su valentía y le recordaron que también están lejos de sus familias, luchando por sus sueños.

“Seguiré adelante, con el corazón dividido, pero lleno de propósito. Porque aunque estar lejos de la familia duele, también me impulsa. Y sé que, de alguna forma, ellos caminan conmigo en cada paso que doy”, concluyó.

