Foros

El sistema eléctrico costarricense atrapado entre ideología y pragmatismo

La autonomía energética se ha convertido en una de las armas más potentes para garantizar la soberanía, la competitividad y la seguridad económica del país

EscucharEscuchar
Por Kattia Cambronero Aguiluz
El gasto en generación térmica condujo a la Aresep a elaborar un ajuste tarifario que incluye alzas de hasta 30% en los recibos para el 2025. Fotografía:
El proyecto de armonización del sistema eléctrico costarricense ha puesto sobre la mesa de discusión nacional la materia energética, con énfasis en la electricidad. Aquí, torres de alta tensión en Ciudad Colón. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kattia Cambronero Aguiluzelectricidadplantas eléctricasICEapagonessistema eléctrico nacionalproyecto de ley de armonización del sistema eléctrico

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.