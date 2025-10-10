El BCR puede reivindicarse

Es urgente la actuación de los nuevos directores y gerentes del BCR: que sea clara, pública y contundente.

Los más de 1.500 adultos mayores afectados por las actuaciones y omisiones del Banco de Costa Rica y su afiliada BCR-SAFI reiteramos a la Junta Directiva y a las Gerencias actuales (que no fueron parte de las actuaciones del periodo 2017-2020) que creímos en la institución que ellos dirigen y que ya esos nuevos directores y gerentes saben cómo nos trataron los que estaban en la SAFI. Nos despojaron de nuestros ahorros.

Es inconcebible que los responsables hayan también dejado el legado de una inexpugnable red de cuido que se encarga, hasta hoy, de posponer acciones y decisiones, mientras lo que queda del Fondo administrado por los de ahora va desmoronándose y aproximándose a cero. Eso lo saben los directores y gerentes.

El costo para el Banco, dentro de cinco años, será descomunal. El descrédito ya va cundiendo; no pueden ignorarlo quienes están a cargo de la institución.

La situación actual no es solo el resultado de los altísimos sobreprecios que pagaron en el Banco –se rumora que para ser distribuidos todavía no sabemos entre quiénes–, sino también de la pésima calidad de casi todo lo que compraron: edificios viejos, con mal mantenimiento, no aptos para ser alquilados. Se desocuparon rápidamente y quedaron desocupados, abandonados y pudriéndose.

Es urgente la actuación de los nuevos directores y gerentes: que sea clara, pública y contundente. Ellos saben quiénes fueron los culpables y saben que no están en la tímida denuncia que hicieron en 2023.

Les repetimos a los nuevos directores y gerentes: ¡háganlo; actúen; no pospongan la decisión! Se sentirán orgullosos de servir a un banco que se reivindique. Se lo podrán contar a sus nietos.

carazo.r.a@gmail.com

Rodrigo Alberto Carazo Zeledón es político, economista, abogado, politólogo e inversionista afectado.