Foros

Descongelan pensiones del Magisterio, pero persiste una deuda histórica

Hemos presentado un proyecto de ley para sancionar con cárcel inconmutable a los altos jerarcas que permitan el mal manejo de los fondos de pensiones y del patrimonio público en general

EscucharEscuchar
Por Miguel Sobrado
Señor adulto mayor, con tarjeta en mano, retira dinero de un cajero automático
Las pensiones del Magisterio se encuentran congeladas desde hace cinco años. (Foto con fines ilustrativos). (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
pensiones del Magisteriodescongelamiento de pensionesRégimen Transitorio de RepartoJupemaMiguel Sobrado

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.