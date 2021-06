Lucro con la necesidad ajena. La institución responsable del suministro de agua se quitó el tiro y atomizó su responsabilidad en las llamadas Asadas, tristemente en manos (no todas) de gente de pueblo que no sabe de hidráulica ni de válvulas ni de bombeo, y en otras partes están bajo el cuidado de personas cuyo interés no es precisamente dotar de agua a las comunidades, sino de lucrar con la necesidad ajena. Los tiempos de pandemia son análogos a los de guerra: que cada uno vea como se salva.