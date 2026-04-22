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Costa Rica, la IED y tres claves para competir

La noticia sobre una desaceleración reciente en términos de inversión no debe leerse únicamente como una pérdida, sino también como una señal de que la competencia se ha intensificado y de que las ventajas construidas en el pasado deben actualizarse

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Por Marianela Masís
Mano usando dispositivo móvil con mapa global y símbolos de monedas que representan inversión extranjera directa, reinversión de utilidades y flujo de capital en Costa Rica
Hoy, los países que logran atraer y retener proyectos estratégicos son aquellos que combinan estabilidad, talento, agilidad institucional, infraestructura adecuada y una visión clara de largo plazo. (Shutterstock/Shutterstock)







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