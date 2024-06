Coopeservidores, la Sugef y los asociados

Tras la intervención de Coopeservidores, se han hecho señalamientos en relación con lo que algunos consideran una acción tardía de los supervisores.

La principal función de la Sugef es la fiscalización de las entidades que realizan intermediación financiera, entendida como la captación de recursos de los ahorrantes para conceder crédito a los solicitantes.

La fiscalización no implica que todo esté bien. La intermediación financiera conlleva un riesgo elevado en cuanto a la devolución de los ahorros a sus dueños, que depende fundamentalmente de la calidad y la recuperación de los préstamos.

Por tanto, la gestión del riesgo de crédito es un componente crítico. En este aspecto, varias entidades financieras han fallado, ya que, para algunos gerentes, el riesgo de no recuperar el dinero prestado es una posibilidad que consideran pequeña o una limitación para obtener mayores utilidades o excedentes, y lamentablemente, la consecución de una mayor rentabilidad es un factor político en la elección de los directores de los consejos de administración de las cooperativas y en el reconocimiento de bonificaciones salariales por alcanzar metas, por más imprudentes que sean.

Ante la realidad de que las utilidades grandes y crecientes están en primer lugar, la estrategia de crecimiento de las empresas financieras sufre lo que se conoce en economía como el problema del agente y el principal.

Un ahorrante, el principal, espera que su dinero esté a buen recaudo y se le dé buen uso, por el cual va a recibir un interés. El agente es el gerente de la empresa financiera, que debe hacer su mejor esfuerzo por utilizar los ahorros en negocios viables, de buena calidad y con mínimo riesgo.

Sin embargo, la búsqueda incesante de utilidades puede conducir a ese agente, el gerente, a destinar los recursos a actividades de alta rentabilidad y obviar que la mayor ganancia siempre implica un mayor riesgo. Si no lo controla, entrará en problemas para recuperar los fondos que no son suyos ni de la empresa.

En otras palabras, el problema del agente principal radica en que el gerente no necesariamente hace lo que el depositante espera. Esta es una historia recurrente en todos los países.

El problema entre el ahorrante y el gerente se profundiza aún más porque el segundo sabe que el primero no preguntará por los estados financieros y, si los solicitara, tal vez no tenga la capacidad para interpretarlos.

También sabe que el ahorrante no estará revisando las actas de los comités y de los consejos administrativos, que ni siquiera podrían estar disponibles en los sitios virtuales de la empresa.

El ahorrante confía en que su dinero está a salvo, pero no tiene certeza absoluta porque carece de interés, conocimiento o capacidad para verificarlo. A este componente del problema del agente principal se le da el nombre de información asimétrica. Lo que el gerente conoce no es de conocimiento del ahorrante, y tal vez no sea del conocimiento del supervisor.

La supervisión es un proceso de fiscalización que contribuye a evaluar la marcha del negocio mediante varios tipos de análisis diferentes, pero mutuamente relacionados.

Análisis profundos de la Sugef

En sus inicios, algunas décadas atrás, la supervisión se limitaba al análisis de los estados financieros, estado de resultados y balance de situación. Hoy, analiza la estrategia del negocio, la exposición a los riesgos, los controles internos, la calidad y la seguridad de la tecnología, la capacidad para evitar la legitimación de capitales y los conflictos de intereses dentro de cada empresa supervisada.

Para ello, el Conassif ha emitido normativas que establecen las bases del análisis de todos estos aspectos y por los cuales las entidades deben emitir la información a las superintendencias. Es necesario reconocer que la regulación en el país se ha puesto al día con las normas internacionales.

Sin embargo, es abrumadora la cantidad de información que se está originando y que debe remitirse mensualmente a la Sugef sobre el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo, crédito, riesgos, tecnología, legitimación de capitales, idoneidad de los directivos y otras más, que ha llevado a la Superintendencia a apoyarse en auditorías externas para verificar el cumplimiento de las normativas.

La Sugef no tiene la capacidad de evaluar el universo de disposiciones normativas, los gerentes pueden caer en el problema del agente principal (información asimétrica), las auditorías externas no han mostrado un dominio amplio de todas las aristas de verificación que demandan las normativas y las empresas financieras no han desarrollado la necesaria cultura de riesgo para anteponer al objetivo de utilidades el objetivo del control de riesgos. Una buena cultura de riesgos contribuye a aumentar las utilidades al disminuir las pérdidas. Este precepto no ha calado en los gerentes.

Fallas detectadas en Coopeservidores

Las noticias sobre Coopeservidores permiten suponer las irregularidades que explicarían su situación.

Primero, cuando los directivos del consejo de administración reciben honorarios elevados y otros beneficios como tarjetas de crédito corporativas pagadas por la cooperativa, con gastos personales incluidos, su independencia frente al gerente disminuye. Beneficios de este tipo hacen del nombramiento en el consejo de administración un proceso político en la asamblea de asociados, en donde la idoneidad para su desempeño pasa a un segundo plano.

Segundo, el gerente declaró que él no se enteró de las acciones de sus subalternos. Esta justificación no es de recibo. El gerente debe estar al tanto de todo lo que sucede en su cooperativa.

Dado que no es omnipresente ni omnisciente, debe apoyarse en los comités y en las unidades de control. Con base en la información sobre la calidad de la cartera de crédito y su vertiginoso deterioro, pareciera también que la gestión de riesgo fue deficiente, en el mejor de los casos, o ausente.

Cabe preguntarse en dónde estaban la unidad de riesgos y la auditoría interna, qué hacían los comités de vigilancia y de riesgos, qué independencia tenían frente al gerente, qué decisiones tomaban y qué análisis conducían.

El descalabro de Coopeservidores se debe haber fraguado en el tiempo y no en pocos días o semanas. Se conoce también por publicaciones de periódicos que, en la asamblea de asociados del 2022, hubo ponencias en contra del reglamento de idoneidad de los miembros de órganos directores, emitido por el Conassif, bajo el pretexto de que la ley de cooperativas está por encima de cualquier reglamento.

Es cierto, pero esto no le resta importancia a la idoneidad. Además, el Tribunal Contencioso-Administrativo acaba de pronunciarse a favor de la figura de director independiente en el consejo de administración, situación que fue contestada por algunas cooperativas.

En Coopeservidores fallaron los procesos estratégicos y de control, y aquí es relevante la figura del director independiente en el consejo de administración. No debe ser condescendiente con el resto del consejo ni con la gerencia. Su función es la de un fiscal y para ello debe comprender ampliamente el negocio, el entorno del sector y de la economía en general, ser acucioso y desarrollar cierta malicia indígena para identificar al diablo en los detalles.

Debería presidir el comité de riesgos y el de vigilancia, no debe tener temor de caer mal o de ser tildado de obstruccionista cuando exprese, constando en actas, su disconformidad o voto negativo.

El público debe comprender que la Sugef no puede anunciar que una entidad supervisada tiene problemas porque, de hacerlo, desataría un pánico que llevaría a la quiebra a esa empresa.

El secretismo no es una conspiración para proteger a los administradores de la empresa; es para proteger su patrimonio. Por tanto, no es tampoco de recibo la acusación de que la Sugef actuó tarde en el caso de Coopeservidores.

Por último, un mensaje para los gerentes: el riesgo existe. No lo ignoren.

juan.munozgiro@gmail.com

El autor fue intendente general de entidades financieras.