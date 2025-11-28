Foros

Chile, una encrucijada de miedo y esperanza

La segunda vuelta presidencial en Chile se perfila como un punto de inflexión con repercusiones más allá de sus fronteras

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Ferrari Saavedra
Jeannette Jara y José Antonio Kast
Con planes de gobierno antagónicos, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast irán a segunda ronda el 14 de diciembre. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Chileelecciones en ChileJeannette JaraJosé Antonio Kastsegunda ronda en Chile

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.