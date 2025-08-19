Foros

Cartago, la provincia abandonada y traicionada por el gobierno

Cartago no es un accesorio de las fiestas patrias ni un fondo decorativo para fotos oficiales. Es una provincia cuyas necesidades urgentes –cultivos, carreteras, hospital y servicios básicos– se hallan en completo abandono

Por Fabián Marrero Soto
14/09/2024 Cartago. Consejo de Gobierno, defile de faroles, llegada de la antorcha y encendido del pebetero frente a las Ruinas de Santiago Apóstol formaron parte de los actos cívicos para conmemorar los 203 años de vida independiente. Estuvieron presentes el presidente de la República, Rodrigo Chaves; el alcalde de Cartago, Mario Redondo y otras figuras de la política y el deporte nacional. Foto: Rafael Pacheco Granados
Consejo de Gobierno celebrado en Cartago el 14 de setiembre de 2024 para conmemorar un año más de la Independencia de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







