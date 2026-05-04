Foros

Carta a doña Laura: el FEES y la coherencia pendiente

Con respeto, pero también con vehemencia, le pedimos que honre públicamente su propio trabajo técnico y, sobre todo, su palabra

EscucharEscuchar
Por Marco Víquez Fallas
FEES, tercera fecha de negociación
Estudiantes de las universidades públicas en las afueras de la Casa Presidencial, en la tercera fecha de negociación del FEES 2027. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FEESFEUNAMarco Víquez FallasLaura FernándezFEES 2027universidades

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.