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Blinky, la muñeca de ojos mágicos que marcó a la infancia de Costa Rica

La compañía que distribuía el cereal Nestum en Costa Rica lanzó una promoción de muñeca y cereal. Papi la compró, la puso en tus manos y la felicidad iluminó tu carita de niña tímida

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Por Roberto García H.
Niña con juguete abrazado
La Blinky siempre te acompañaba, como en los paseos al balneario y espejo de lejanas quimeras cristalinas. ¡Cuánto la querías! (Carmen Siliézar /Ilustración)







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BlinkyLetra LibreRoberto Garcíamuñeca

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