La propuesta del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, de vender activos estatales de áreas no estratégicas y con pocos réditos —como el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal)— para reducir el costoso endeudamiento del Gobierno, es bienvenida. No tiene sentido mantener la Fanal como empresa del Estado. Conviene deshacerse de ella para no distraer recursos ni capacidad administrativa. Si de paso se recogen algunos colones, mucho mejor.