Editorial

Editorial: Venezuela ha vuelto a negociar, pero hay razones para la cautela

La apertura de negociaciones entre el régimen y una parte de la oposición es un paso positivo pero imperfecto. Solo mediante un rápido avance hacia la democracia será posible la recuperación plena del país

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Por La Nación
Representante de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, lee un comunicado junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (der.), después de una reunión en Caracas, el 12 de agosto de 2026.
Foto del 12 de agosto: Dinorah Figuera, representante de la oposición venezolana en las negociaciones con el gobierno para abrir un proceso de diálogo político impulsado por Estados Unidos. A su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. (JUAN BARRETO/AFP)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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