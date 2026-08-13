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Reforma judicial y recuperación de reservas de oro: Se anuncian primeros acuerdos entre gobierno de Venezuela y la oposición

Con el auspicio de Estados Unidos, las partes concluyeron esta primer ronda de conversaciones

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Por AFP
Representante de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, lee un comunicado junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (der.), después de una reunión en Caracas, el 12 de agosto de 2026.
Representante de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, lee un comunicado junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (der.), después de una reunión en Caracas, el 12 de agosto de 2026. (JUAN BARRETO/AFP)







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