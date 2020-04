El mundo confronta momentos difíciles. Las medidas destinadas a salvar a cuantas personas sea posible tienen un costo social y económico muy elevado. Cientos de miles de costarricenses necesitan ayuda y, de no brindársela, la covid-19 no será la causante de los más grandes daños, sino la pobreza. Conscientes de esta realidad, no deja de sorprender la indiferencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que, lejos de sumarse a la empresa de apoyar al gobierno en sus esfuerzos por mitigar los efectos de la pandemia, tomó la decisión de mantener el precio del arroz en ¢608 el kilo cuando más urgidas están las familias del abaratamiento de los alimentos básicos. Sobra recordar el pago de un histórico sobreprecio calculado en un 40 %.