Editorial

Editorial: Un opaco negocio publicitario de la CNFL

La Contraloría calificó de ilegal el contrato de la Compañía para colocar anuncios en postes de alumbrado público. El presidente ‘vio con muy buenos ojos’ el negocio, que beneficia a un empresario cercano

Por La Nación
Ruta 1 General Cañas Presas
La ley de tránsito prohíbe la colocación de publicidad comercial en áreas incluidas en el derecho de vía. (Foto con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio/Ruta 1 General Cañas Presas_Alonso Tenorio)







