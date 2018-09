El Estado, como sucedió en el caso de Bancrédito, no acepta la realidad y ni siquiera contempla la posibilidad de cerrar las instituciones. Las autoridades andan desesperadas en busca de otra actividad para darles sustento. El monopolio del guaro no le bastó a Fanal, como el de los timbres e impuestos de salida, entre otros, no pudo salvar a Bancrédito. La prolongación de la innecesaria existencia del banco causó pérdidas tan importantes como para impactar la medición del déficit fiscal.