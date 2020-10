La pandemia dejará secuelas profundas en las finanzas públicas, tanto por el déficit y el endeudamiento creciente como por una serie de necesidades que no son satisfechas en razón de los compromisos presupuestarios. Tratar de llenar el faltante únicamente con impuestos no es lo óptimo, no solo porque atenta contra el crecimiento y el nivel de empleo, y hasta contra la propia recaudación, sino porque parte de esos gravámenes van a parar, de manera automática, a entidades que no satisfacen necesidades prioritarias. Coincidimos con la Contraloría General de la República en que esta materia, de naturaleza estructural, debe ser objeto de análisis riguroso con miras a una reforma del Estado cuando pase la pandemia.