Similar actitud mostró Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional, quien manifestó a este medio: “Yo comparto que algunos pluses son abusivos, pero los tengo que pagar porque, si no, me denuncian”. En realidad no es él quien los paga, sino la totalidad de los contribuyentes, quienes tienen todo el derecho a esperar de los rectores de las casas de enseñanza superior una actitud más responsable.