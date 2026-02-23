Editorial

Editorial: Revés histórico para la política arancelaria de Trump

El fallo de la Corte Suprema de EE. UU. subraya la importancia de la separación de poderes y la prevalencia del Estado de derecho en una democracia. Resulta innegable que el golpe jurídico para la Casa Blanca es significativo y que reducirá en mucho el margen de maniobra en el uso arbitrario de los aranceles

Por La Nación
20 de febrero de 2026. Donald Trump en conferencia de prensa tras el histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de sus aranceles 'recíprocos' impuestos a 160 países en abril de 2025.
El viernes 20 de febrero no ha de haber sido el mejor día para el mandatario estadounidense. Aquí, da la palabra a periodistas en una conferencia de prensa para referirse al fallo de la Corte Suprema en relación con su política arancelaria. (MANDEL NGAN/AFP)







