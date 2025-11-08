Editorial

Editorial: Remontada demócrata en EE. UU.

En la ciudad de Nueva York y los estados de Virginia y Nueva Jersey, los candidatos del Partido Demócrata triunfaron con contundencia. El éxito fue, a la vez, una derrota indirecta del presidente Trump, y ha dado nuevos bríos a la oposición

Por La Nación
Las elecciones del 4 de noviembre en EE. UU. dejaron entrever que la "marca" Trump no garantiza el éxito e incluso puede resultar negativa. (PHILIP FONG/AFP)







