América Latina ofrece advertencias que conviene no desoír. En Nicaragua y Venezuela, la prolongación de los liderazgos en el poder formó parte de procesos de concentración política que terminaron por debilitar la independencia de las instituciones, restringir la competencia electoral y reducir las libertades ciudadanas. El Salvador, más recientemente, muestra señales que merecen atención: la continuidad de Nayib Bukele se ha acompañado de reformas que eliminaron los límites a la reelección y de un progresivo debilitamiento de los contrapesos.

A partir de la experiencia regional, podría concluirse que la reelección presidencial no es, por sí misma, incompatible con la democracia, pero la permanencia indefinida en el poder, cuando se desmantelan los controles que la contienen, puede convertir el mandato de las urnas en una vía hacia la autocracia.

En Costa Rica, la reelección presidencial consecutiva no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Así lo expone la encuesta del CIEP-UCR divulgada este miércoles 25 de noviembre, donde el 52% la rechaza y el 41% la apoya. Debe reconocerse que la ventaja del “no” no es abrumadora. No sorprende el perfil de quienes se oponen: mujeres, jóvenes de 18 a 34 años y personas con estudios universitarios, es decir, sectores que no suelen alinearse con el oficialismo. Incluso entre quienes califican de buena la gestión de la presidenta Laura Fernández, un 43% se opondría. Ni la popularidad del gobierno basta para arrastrar a sus propios simpatizantes hacia esta propuesta.

La presidenta, aun así, la defiende. Dice que respetará lo que los diputados aprueben y que el ejemplo de Estados Unidos demuestra que la reelección inmediata no debilita la democracia. El argumento merece un análisis detallado. Es cierto que la reelección consecutiva existe en democracias sólidas, que no es antidemocrática por naturaleza y que hay razones para pensar que un gobernante que puede ser castigado o premiado en las urnas a los cuatro años rinde más cuentas que uno que sabe que no volverá. Negarlo sin matices ignora la experiencia comparada.

El problema es que esto no es lo que se propone. Pueblo Soberano presentó una reforma al artículo 132 de la Constitución que abre la puerta a la reelección consecutiva, pero que, además, acorta de ocho a cuatro años la espera para que un expresidente vuelva a postularse. Y aún más: la propuesta no fija un máximo de mandatos, pese a que el oficialismo prometió reelección por una única vez. Es decir, quien gobierne dos periodos seguidos solo debe esperar cuatro años para volver a empezar.

Hoy, la regla obliga a Rodrigo Chaves a esperar hasta 2034. Con el plazo reducido a cuatro años, podría no solo competir en 2030, sino optar por dos mandatos consecutivos adicionales, es decir, hasta 2038. El diputado José Miguel Villalobos no tuvo reparo en reconocer que es una reforma “con nombre y apellidos”. Se trata de una camisa hecha a la medida de un solo hombre que no tiene reparo alguno en que la Constitución se modifique para su beneficio.

Eso, por sí solo, debería inquietar a quien entienda para qué sirve una Constitución. Las normas fundamentales se escriben para ser generales, abstractas e impersonales, de modo que valgan igual para quien hoy las celebra y para quien mañana deba soportarlas. Una regla diseñada con un beneficiario a la vista deja de ser una regla y se convierte en un privilegio con apariencia de legalidad.

Tampoco debemos olvidar que las democracias que toleran la reelección inmediata la acompañan de contrapesos que el propio oficialismo trabaja incansablemente en debilitar: jueces independientes, un sistema de partidos robusto, órganos de control con dientes y una prensa independiente y crítica. La reelección no es un interruptor aislado. Funciona dentro de un ecosistema, y en Costa Rica ese ecosistema está bajo presión. Importar la institución sin los contrapesos es copiar el techo sin las columnas que lo sostienen.

La limitación constitucional en nuestro país tiene raíces profundas. Viene del constituyente originario de 1949, en un país que acababa de salir de una guerra civil y que decidió que el poder debía rotar. La Sala Constitucional, en 2003, anuló la reforma de 1969 que prohibía por completo la reelección y la describió como una garantía del derecho a elegir, pero mantuvo la idea central de la espera.

La encuesta, por eso, desarma el argumento de la voluntad popular que Villalobos pretende invocar. Pero sería un error construir la defensa de la Constitución sobre un sondeo. Una Constitución no se reforma al ritmo de la popularidad de un gobierno. Su estabilidad es justamente lo que la resguarda de las coyunturas, y por eso exige su aprobación en dos legislaturas y una mayoría calificada de 38 votos. El oficialismo cuenta con 31 diputados y asegura que puede conseguir al menos siete votos de la oposición. Esos legisladores deberían decidir no sobre un gobierno, un partido ni una persona, sino sobre una regla que regirá durante generaciones.

La discusión sobre la reelección es legítima, pero con un proyecto limpio y general, sin beneficiarios exclusivos, con vigencia diferida para que ninguno de los actuales protagonistas pueda aprovecharla.

Lo que no merece una de las democracias más antiguas del continente es que se manosee la Constitución con un único propósito confeso de beneficiar a una persona que no puede esperar cuatro años más para volver a ocupar el poder sin intermediarios. Nuestra democracia no necesita más trajes a la medida.