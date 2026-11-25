Un 52% de los costarricenses se opone a la reelección presidencial consecutiva, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicada este miércoles 25 de noviembre.

La medición se realizó luego de que, en octubre, la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó un proyecto de reforma para habilitar la reelección consecutiva, mediante una modificación al artículo 132 de la Constitución Política, así como la posibilidad de que un expresidente vuelva a postularse cuatro años después de abandonar el cargo.

Al respecto, el CIEP consultó a la población si estaba a favor o en contra de permitir que una persona que ocupa la presidencia de la República pueda reelegirse inmediatamente para un segundo período consecutivo.

Los resultados muestran que un 52% de la población se opone a esta posibilidad, mientras que un 41% la respalda . Además, un 7% no está ni a favor ni en contra.

La propuesta del PPSO modificaría el sistema constitucional costarricense, que actualmente permite la reelección presidencial únicamente de forma no consecutiva. Es decir, un expresidente puede volver a postularse, pero debe esperar dos períodos constitucionales (ocho años) tras dejar el cargo.

“En términos prácticos, esto significa que, si se gana la reelección, esta persona podría estar al mando del gobierno durante ocho años, esperar otros cuatro años y optar por regresar y aspirar, de nuevo, por uno o dos mandatos más, y así sucesivamente”, explicó el CIEP.

El diputado José Miguel Villalobos, del PPSO y exabogado de Rodrigo Chaves, reconoció durante la presentación del proyecto de ley que la reforma busca habilitar una nueva candidatura presidencial del exmandatario.

“Antes de que me pregunten si esta reforma tiene nombre y apellidos: sí, tiene nombre y apellidos de la voluntad popular. ¿Me van a decir si es para Rodrigo Chaves? Sí, porque es el único expresidente de la República que podría ser electo nuevamente. ¿Por cuál más van a votar? Que pasen la reforma, y enfrentamos a Rodrigo Chaves, a Laura Chinchilla, José María Figueres, a cualquiera y después será Laura Fernández”, manifestó el legislador.

¿Quiénes se oponen más a la reelección presidencial consecutiva?

Al desagregar los datos, el informe del CIEP indica que el rechazo a la reelección presidencial consecutiva es mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Por edad, la oposición es mayor entre las personas de 18 a 34 años, mientras que por nivel educativo es más elevada entre quienes cuentan con estudios universitarios.

En el ámbito territorial, los porcentajes más altos de rechazo se registran en Heredia, Cartago y San José, y los más bajos en Limón, Puntarenas y Guanacaste.

El CIEP también identificó una relación entre la valoración de la gestión presidencial y la posición de la ciudadanía respecto a la reelección consecutiva.

Cuanto más negativa es la valoración de la gestión de Laura Fernández, mayor es el rechazo a la reelección presidencial consecutiva. Por el contrario, la oposición a esta posibilidad es menor entre quienes califican positivamente la labor de la mandataria.

Asimismo, el estudio identificó que a mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia costarricense, mayor es el rechazo a la reelección presidencial consecutiva.

La encuesta del CIEP se basa en las respuestas de 1.000 personas encuestadas por teléfono entre el 28 y el 30 de octubre y entre el 2 y el 3 de noviembre. El estudio tiene un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.