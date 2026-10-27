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Política

PPSO presenta oficialmente reforma para habilitar la reelección presidencial continua: ‘Este proyecto tiene nombre y apellidos’

Reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial continua lleva las firmas de los 31 diputados del PPSO, pero es diferente a la anunciada originalmente por José Miguel Villalobos

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El PPSO presentó la reforma constitucional para autorizar la reelección presidencial que permita a un mandatario ajustar ocho años en el cargo, y luego esperar cuatro años para volver a aspirar al puesto. Aarón Sequeira
Aarón Sequeira

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó oficialmente la reforma a la Constitución Política que pretende habilitar la reelección presidencial de forma continua, a través de una modificación en el artículo 132 de la Carta Magna.

Se trata de una reforma firmada por los 31 diputados oficialistas, construida desde el despacho de Osvaldo Artavia, y ligeramente diferente a la anunciada originalmente por José Miguel Villalobos.

La propuesta establece que un presidente pueda aspirar a la reelección por un periodo adicional, mientras está en el cargo, y así ajustar ocho años en la oficina presidencial, y que no tenga que esperar más de cuatro años después de dejar el cargo, para volver a ser candidato presidencial.