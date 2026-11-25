La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, defendió este miércoles la reelección presidencial consecutiva, pese a que un 52% de los costarricenses se opone a esa posibilidad, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La mandataria aseguró que la decisión corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa y citó a Estados Unidos como ejemplo de una democracia que permite la reelección consecutiva.

“Hay países en el mundo de democracias muy maduras, por ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo de ello, donde tienen reelección consecutiva y evidentemente no se ha visto ningún debilitamiento democrático ni un debilitamiento de la opinión del pueblo ni un debilitamiento de la participación ciudadana”, manifestó.

Fernández agregó que respetará lo que aprueben los diputados en esta materia.

“Yo veo la reelección consecutiva con normas de periodicidad, por supuesto, reglas del juego limpias. Y si son aprobadas por la Asamblea Legislativa, yo por supuesto respetaré lo que ellos aprueben”, afirmó.