La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, mantiene una valoración positiva del 60% tras seis meses de gestión, aunque más de la mitad de la población (54,8%) tiene poca o ninguna confianza en que su gobierno pueda resolver el principal problema de Costa Rica.

Así lo revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles 25 de noviembre. La recolección de datos para el estudio se realizó antes del asesinato del periodista Camilo Rodriguez el pasado 16 de noviembre.

El porcentaje de valoración positiva de Fernández es inferior al de su antecesor y ahora ministro, Rodrigo Chaves Robles, quien en noviembre de 2022, tras seis meses de gestión, registraba un 68%.

Además, la valoración positiva de la gestión presidencial disminuyó cuatro puntos porcentuales respecto a setiembre de 2026, cuando Fernández obtuvo un 64%. La caída está solo ligeramente por encima del margen de error de la encuesta de ±3,1 puntos porcentuales. Las opiniones negativas sobre la gestión presidencial se mantuvieron en un 25%.

Por edad, el mayor respaldo a Fernández se registra entre las personas de 55 años o más y aquellas de entre 35 y 54 años, mientras que las personas de 18 a 34 años manifiestan un respaldo considerablemente menor.

En cuanto al nivel educativo, la valoración positiva es más alta entre quienes tienen educación primaria, disminuye entre quienes tienen educación secundaria y alcanza su nivel más bajo entre las personas con estudios universitarios.

Apoyo a la labor del gobierno

En cuanto a la valoración de la gestión gubernamental, un 58% de los costarricenses la califica positivamente, frente al 59% registrado en setiembre.

Por su parte, un 25% la calificó de negativa y un 17% se mantuvo neutral.

Esta valoración es siete puntos porcentuales inferior a la que registraba el gobierno de Rodrigo Chaves Robles en noviembre de 2022, cuando un 65% de los costarricenses calificaba positivamente su gestión.

Mayoría desconfía de la capacidad del gobierno para resolver el principal problema del país

Por su parte, un 54,8% de las personas encuestadas manifestó tener poca o ninguna confianza en que el gobierno pueda resolver el problema que identificó como el principal del país, frente a un 45,2% que expresó alguna o mucha confianza.

El informe indica que cuatro de cada diez personas (39,2%) identifican la inseguridad y la delincuencia como el principal problema del país.

Le siguen la corrupción, con un 12,8%; la mala gestión del Gobierno, con un 9,8%; y el costo de la vida y la situación económica, con un 6,5%.