El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó el jueves su candidatura a un tercer mandato presidencial, tras la reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección.

El mandatario, de 45 años, inscribirá su candidatura ante el Tribunal Electoral para participar en las elecciones del 28 de febrero, según informó su partido, Nuevas Ideas.

Bukele gobierna desde el 2019 y cuenta con un amplio respaldo popular. Cerca del 80% de los salvadoreños aprueba su política de seguridad, caracterizada por una ofensiva contra las pandillas que redujo los homicidios a mínimos históricos.

Sin embargo, la estrategia también enfrenta cuestionamientos internacionales. Decenas de miles de personas fueron detenidas bajo sospechas de pertenecer a organizaciones criminales. Algunas permanecieron encarceladas durante años sin una resolución judicial definitiva.

En marzo, un grupo de expertos comisionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió de que los presuntos abusos cometidos por el Estado podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Operación militar en Haití

La candidatura coincide con el despliegue de tropas salvadoreñas en Haití para participar en una operación de rescate de cuatro soldados desaparecidos de una fuerza internacional respaldada por la ONU.

El miércoles, Bukele compartió en X imágenes de helicópteros que bombardearon una vivienda identificada por medios haitianos como propiedad de un líder de una pandilla.

El Gobierno haitiano respaldó la intervención, aunque todavía no existe claridad sobre sus objetivos.

Diego Da Rin, especialista del International Crisis Group, explicó a la agencia AFP que esta participación podría fortalecer la imagen de Bukele como referente regional en la lucha contra el crimen organizado.

Según el analista, el mandatario busca proyectar los resultados de su estrategia de seguridad fuera de las fronteras salvadoreñas.