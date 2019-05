Son muchas las bondades de una economía dinámica y, en nuestro caso, podríamos aspirar a tasas anuales de crecimiento del 5 % o más, no a lo que tenemos hoy, que no parece llegar al 3 %. Por eso, son bienvenidas las sugerencias del sector empresarial. Sin embargo, cada medida propuesta debe ser analizada profundamente para asegurar que no apareje incentivos perversos.