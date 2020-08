El CCP no hace predicciones, sino proyecciones a partir de datos del presente. Su propósito no es alarmar, sino proveer información para la toma de decisiones inteligentes. Los investigadores, como cualquier otra persona en su lugar, preferirían que sus proyecciones no se cumplieran. Las calculan y publican precisamente para motivar la adopción de políticas públicas capaces de alterar la tendencia.