La organización cooperativa es bienvenida y digna de estímulo. Permite alcanzar economías de escala para abaratar el costo de su producción de bienes y servicios. Comprar semillas, fertilizantes, maquinaria o repuestos para toda una agrupación de interesados, en vez de hacerlo individualmente, es una gran ventaja. Si bien las cooperativas son agrupaciones de personas (un miembro un voto) y no de capitales (una acción un voto), no por eso operan sin fines de lucro. No tienen por qué hacerlo, no deben hacerlo y, en general, no lo hacen.