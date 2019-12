Lo dicho es razón adicional para no crear entidades públicas con objetivos imprecisos y seguir muy de cerca el desempeño en todos los casos. La rendición periódica de cuentas no debe consistir en informar exclusivamente sobre lo gastado, sino también sobre los logros (idealmente cuantificados) obtenidos a cambio por la sociedad. Lo importante son los productos, no los insumos. Mientras no se actúe de esa forma, muchos servidores públicos antepondrán sus intereses personales a los de la sociedad que los contrató y las entidades públicas serán coto de caza para sus empleados. Ojalá la Asamblea Legislativa revise esta inequidad y tome acción correctiva.