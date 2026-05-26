Editorial

Editorial: Las alarmas sobre el INEC que Costa Rica no puede ignorar

Las debilidades en los controles de calidad del INEC, señaladas en un informe de la Contraloría, deben corregirse con urgencia. Las estadísticas nacionales son una variable esencial de las buenas decisiones públicas y privadas; por eso, urge activar pronto las mejoras que anunció la institución

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Por La Nación
Personal del INEC realizando la Encuesta Continua de Hogares
Personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos en enero pasado, recogiendo datos, casa por casa, para la Encuesta Continua de Hogares. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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