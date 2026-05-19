Estas son las inconsistencias que detectó la Contraloría en la gestión del INEC

De 3.035 documentos institucionales del INEC revisados por la Contraloría, apenas el 2% consignaba las firmas válidas de los responsables de su elaboración o aprobación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República (CGR), luego de que el órgano fiscalizador divulgara un informe en el que advierte debilidades recurrentes y de gran magnitud en el control de calidad de los datos estadísticos publicados por la institución.

Los hallazgos fueron publicados este martes en el informe DFOE-FIP-IAD-00001-2026, donde el órgano fiscalizador señala deficiencias en el aseguramiento de la calidad durante distintas fases del proceso, limitaciones en la supervisión de la recolección de información y controles insuficientes sobre el acceso, disponibilidad e integridad de los datos.

Para llegar a estas conclusiones, la Contraloría analizó la producción estadística del INEC entre el 1.° de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2025. La revisión incluyó el Censo Nacional 2022, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, la Encuesta Nacional de Hogares 2021-2025 y la Encuesta Continua de Empleo 2021-2025.

En una respuesta oficial, el INEC aseguró que reconocía los hallazgos de la Contraloría y que ya inició acciones para atender las disposiciones incluidas en el informe.

Como parte de este proceso, el INEC señaló que analiza los distintos señalamientos junto con equipos técnicos y áreas responsables de las operaciones estadísticas, con el objetivo de modernizar y reforzar su sistema institucional de calidad.

Estas son algunas de las inconsistencias puntuales que detectó la Contraloría:

Fallas en controles de calidad en la producción de datos estadísticos

Ausencia de planes técnicos e indicadores que orienten y respalden el desarrollo de las operaciones.

Controles insuficientes reflejados en debilidades en la supervisión, monitoreo y la estandarización de la recolección y el procesamiento de la información.

reflejados en debilidades en la supervisión, monitoreo y la estandarización de la recolección y el procesamiento de la información. El INEC no realiza evaluaciones sobre el cumplimiento de requerimientos de la calidad de los productos y documentos en las distintas etapas del proceso estadístico o al cierre de las operaciones, ni elabora planes de mejora, como parte de un marco de gestión de la calidad.

sobre el cumplimiento de requerimientos de la calidad de los productos y documentos en las distintas etapas del proceso estadístico o al cierre de las operaciones, ni elabora planes de mejora, como parte de un marco de gestión de la calidad. En las Encuestas de Empleo (ECE 2021-2025) y las Encuestas de Hogares (Enaho 2021-2025) no se cuenta con planes de procesamiento, análisis, productos, creación de variables, integración de datos, entre otros documentos.

No se documentaron las pruebas piloto realizadas y mencionadas en los informes de procesamiento para las Encuestas de Hogares 2021-2025. Al no existir un respaldo oficial de sus resultados y lecciones aprendidas, se limita su utilidad para mejorar la operación estadística.

Las deficiencias detectadas en el Censo Piloto 2020 no fueron corregidas antes de la realización del Censo Nacional 2022, lo que provocó que varios problemas se repitiera. Por ejemplo, el operativo censal inició con apenas el 83,3% del personal requerido y que se incorporaron funcionarios que obtuvieron calificaciones inferiores a 20 sobre 100 en las capacitaciones virtuales.

antes de la realización del Censo Nacional 2022, lo que provocó que varios problemas se repitiera. Por ejemplo, el operativo censal inició con apenas el 83,3% del personal requerido y que se incorporaron funcionarios que obtuvieron calificaciones inferiores a 20 sobre 100 en las capacitaciones virtuales. El INEC aplica controles limitados de supervisión, monitoreo y el control de calidad del proceso de recolección de información de campo mediante entrevistas, aunado a debilidades para asegurar la integridad y transparencia.

del proceso de recolección de información de campo mediante entrevistas, aunado a debilidades para asegurar la integridad y transparencia. En las Encuestas de Hogares 2021-2025 y la Encuesta de Ingresos y Gastos 2024 se evidencian omisiones en los registros de supervisión y ausencia generalizada de firmas válidas.

Controles insuficientes en el acceso a información

Controles insuficientes para garantizar consistentemente la disponibilidad, integridad y acceso adecuado de la información estadística.

La información respaldada no está completa , porque parte de los datos generados en las operaciones estadísticas permanecen en las computadoras de los funcionarios que procesan la información, dispositivos externos u otros medios, sin mecanismos de respaldo institucional conocidos.

, porque parte de los datos generados en las operaciones estadísticas permanecen en las computadoras de los funcionarios que procesan la información, dispositivos externos u otros medios, sin mecanismos de respaldo institucional conocidos. Si bien existen respaldos en repositorios institucionales y, en algunos casos, en la nube, no se dispone de una definición documentada de la información que debe resguardarse.

No se realizan pruebas de restauración que validen periódicamente que los respaldos funcionen, lo que incrementa el riesgo de que, ante la necesidad de hacer uso de un respaldo, la información no pueda restablecerse de forma oportuna y completa.

que validen periódicamente que los respaldos funcionen, lo que incrementa el riesgo de que, ante la necesidad de hacer uso de un respaldo, la información no pueda restablecerse de forma oportuna y completa. No se almacena la información digital de acuerdo con la normativa del INEC. Los nombres de los archivos y carpetas, así como la ubicación no coinciden con la estructura documental establecida.

No se utilizan los formularios y plantillas oficiales , por el contrario, el personal documenta la información según sus propios criterios, situación que debilita la uniformidad documental e incrementa el riesgo de que la documentación resulte insuficiente para respaldar adecuadamente las operaciones estadísticas.

, por el contrario, el personal documenta la información según sus propios criterios, situación que debilita la uniformidad documental e incrementa el riesgo de que la documentación resulte insuficiente para respaldar adecuadamente las operaciones estadísticas. Los documentos que respaldan las operaciones estadísticas no consignan firmas , ni el nombre de la persona que elaboró, revisó, ni aprobó la información. Al respecto, de 3.035 documentos revisados solo 60 tenían firma y 127 los responsables de elaboración, validación, aprobación.

, ni el nombre de la persona que elaboró, revisó, ni aprobó la información. Al respecto, de 3.035 documentos revisados solo 60 tenían firma y 127 los responsables de elaboración, validación, aprobación. Se identifican nombres de usuarios genéricos y duplicados, la ausencia de un proceso formal para la eliminación de accesos, así como una parametrización débil en cuanto a la complejidad de las contraseñas.

Gestión de calidad débil

El INEC no cuenta con una Política de Gestión de la Calidad formalmente establecida y documentada que oriente y articule la producción estadística bajo un enfoque de aseguramiento de la calidad.

formalmente establecida y documentada que oriente y articule la producción estadística bajo un enfoque de aseguramiento de la calidad. La normativa interna no hace referencia a los instrumentos de aseguramiento de la calidad estadística del Sistema de Estadística Nacional, por lo que no se incorporan ni se consideran plenamente los estándares nacionales ni prácticas internacionales en las áreas productoras.

No hay controles, protocolos ni mecanismos implementados para la identificación y gestión continua de los conflictos de interés , ni para asegurar la independencia del personal que participa en los diferentes procesos.

, ni para asegurar la independencia del personal que participa en los diferentes procesos. Para el Censo 2022, se documentaron formalmente eventos de riesgos asociados a la capacitación del personal, los cuales no fueron remitidos a la Unidad de Planificación Institucional.

Aquí puede leer el informe completo: