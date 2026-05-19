Economía

Estas son las inconsistencias que detectó la Contraloría en la gestión del INEC

Documentos sin firmas, ausencia de políticas de calidad y vulnerabilidades informáticas. Estos son algunos de los puntos clave del informe de la Contraloría sobre el INEC

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada de la Contraloría y una persona con un uniforme del inec
De 3.035 documentos institucionales del INEC revisados por la Contraloría, apenas el 2% consignaba las firmas válidas de los responsables de su elaboración o aprobación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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