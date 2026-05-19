Economía

Contraloría detecta debilidades en control de calidad de datos del INEC

Un informe de la Contraloría revela que el 98% de los documentos del INEC carecen de firma y señala debilidades en el Censo 2022 y encuestas de hogares. Entidad indica que atenderá señalamientos

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Por Arianna Villalobos Solís
Personal del INEC realizando la Encuesta Continua de Hogares
Informe de la CGR advierte que la falta de una política institucional en el INEC compromete de forma integral la calidad de las estadísticas nacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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