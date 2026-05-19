Contraloría detecta debilidades en control de calidad de datos del INEC

Informe de la CGR advierte que la falta de una política institucional en el INEC compromete de forma integral la calidad de las estadísticas nacionales.

La Contraloría General de la República (CGR) informó de que detectó debilidades de gran magnitud y recurrentes en el control de calidad de los datos estadísticos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Mediante el informe DFOE-FIP-IAD-00001-2026, divulgado este martes, el órgano fiscalizador advirtió sobre incumplimientos significativos en la gestión de calidad de la producción estadística del INEC.

La Contraloría señaló deficiencias en el aseguramiento de la calidad durante distintas fases del proceso, limitaciones en la supervisión de la recolección de información y controles insuficientes sobre el acceso, disponibilidad e integridad de los datos.

Además, identificó debilidades en aspectos estratégicos vinculados con la gestión de calidad, las cuales atribuyó a la ausencia de una política institucional en esta materia.

Para llegar a estas conclusiones, la Contraloría analizó la producción estadística del INEC entre el 1.° de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2025. La revisión incluyó el Censo Nacional 2022, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, la Encuesta Nacional de Hogares 2021-2025 y la Encuesta Continua de Empleo 2021-2025.

“ La magnitud y recurrencia de estas deficiencias compromete, de forma integral, la razonabilidad de la gestión de la calidad en las operaciones estadísticas y el resguardo de la información, requiriendo la corrección inmediata ”, advirtió la Contraloría.

Entre los principales hallazgos, la Contraloría advirtió que el 98% de los documentos vinculados a operaciones estadísticas carecen de firma. Además, señaló que el 94% de las unidades mínimas de muestreo de la Encuesta Nacional de Hogares 2024 no recibe supervisión general durante la recolección de información.

El informe también identificó que el 28% de las consultas realizadas por equipos de campo durante el Censo 2022 no fueron atendidas por el INEC y que, para el 2024, 20 de 24 riesgos clasificados como altos, críticos o medios carecían de un plan de atención.

INEC revisará controles sobre datos

Tras la divulgación de los hallazgos de la Contraloría, el INEC aseguró, mediante un comunicado de prensa, que ya inició acciones para atender las disposiciones incluidas en el informe.

“El INEC reconoce los hallazgos señalados como una oportunidad para continuar robusteciendo sus mecanismos de aseguramiento de la calidad, en línea con su compromiso permanente con la mejora continua, la transparencia y la rendición de cuentas”, aseguró el INEC.

Como parte de este proceso, el INEC señaló que analiza los distintos señalamientos junto con equipos técnicos y áreas responsables de las operaciones estadísticas, con el objetivo de modernizar y reforzar su sistema institucional de calidad.

Además, afirmó que antes de la auditoría ya impulsaba medidas para fortalecer su gestión, entre ellas la incorporación de recomendaciones de organismos internacionales sobre experiencias censales previas, la revisión de su estructura organizacional, la actualización de políticas internas y mejoras en gobernanza de datos, gestión de riesgos y control interno.

CGR revela caos en el Censo 2022: arrancó con faltante de personal, encuestadores con notas menores a 20 de 100 y alertas ignoradas de la Cepal. (Mayela Lopez)

Debilidades en la producción estadística

De acuerdo con la Contraloría, el INEC presenta brechas al asegurar la calidad del proceso de producción estadística, asociadas a debilidades en las etapas de planificación, implementación y evaluación.

El informe señala carencias en planes técnicos e indicadores para orientar las operaciones, controles insuficientes en la supervisión y monitoreo de la recolección de datos, así como ausencia de mecanismos formales de seguimiento y mejora.

Como ejemplo, la Contraloría indicó que las deficiencias detectadas en el Censo Piloto del 2020 no fueron corregidas para el Censo Nacional 2022, lo que provocó que varios problemas se repitieran.

Entre ellos, mencionó la decisión de delegar en federaciones comunales la contratación del personal recolector, pese a que esa alternativa no había sido contemplada previamente. Esto incidió en que el censo iniciara con apenas el 83,3% del personal requerido y con funcionarios que obtuvieron calificaciones inferiores a 20 sobre 100 en las capacitaciones virtuales.

Además, datos del propio INEC mostraban que, a julio del 2022, solo 18 de 487 distritos superaban el 80% de viviendas censadas. A esto se suma una evaluación externa impulsada por la Cepal, la cual concluyó que el censo piloto no fue representativo y que no debió ejecutarse en esas condiciones, debido a fallas en reclutamiento, capacitación y uso de sistemas incompletos o no probados.

Según la Contraloría, estas brechas obedecen a deficiencias en el monitoreo, seguimiento y documentación de los procesos de producción estadística, así como a debilidades en los controles operativos.

Ante este panorama, el órgano fiscalizador solicitó al INEC fortalecer la gestión integral de calidad de la producción estadística, al advertir riesgos relacionados con la trazabilidad metodológica, la integridad de los datos y la gestión del conocimiento.

Disponibilidad de información insuficiente y gestión de calidad débil

La Contraloría también señaló que el INEC presenta controles insuficientes para garantizar la disponibilidad, integridad y acceso adecuado a la información estadística, tanto en los respaldos y gestión de accesos como en la organización y documentación de los datos.

Como ejemplo, el órgano fiscalizador indicó que parte de la información permanece almacenada en computadoras de funcionarios, dispositivos externos u otros medios sin mecanismos institucionales de respaldo conocidos.

Además, advirtió que los archivos digitales no se almacenan conforme a la normativa interna del INEC. Según el informe, los nombres y ubicaciones de carpetas y documentos no coinciden con la estructura establecida, lo que dificulta localizar e identificar oportunamente la información dentro del repositorio institucional.

La Contraloría atribuyó estas debilidades a la ausencia de una política formal de gestión de calidad, así como a limitaciones en la aplicación de estándares de aseguramiento, manejo de conflictos de interés, gestión del conocimiento y administración de riesgos.