Editorial

Editorial: La mora del cobro judicial que Costa Rica no logra resolver

Cada cobro sin oposición que permanece durante años en un juzgado les roba tiempo y recursos a quienes realmente necesitan que un juez resuelva una controversia. La Asamblea Legislativa tiene sobre la mesa, desde hace años, herramientas para solucionar el problema; lo que ha faltado es voluntad política

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Por La Nación

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Los casos por cobros judiciales sobrepasan la capacidad del Poder Judicial para resolver estos asuntos. Imagen ilustrativa.
Debido a la presa de casos, los tribunales tardan años resolviendo procesos de cobro judicial. (Creada por Google Gemini/La Nación)







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