Política

Demandas por deudas de costarricenses ahogan el Poder Judicial: 64% de sus expedientes en trámite corresponden a cobros

Los juzgados tramitan embargos, notificaciones y remates. Pero una deuda que nadie puede pagar puede permanecer abierta durante años y seguir acumulando intereses

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Por Lucía Astorga
Los casos por cobros judiciales sobrepasan la capacidad del Poder Judicial para resolver estos asuntos. Imagen ilustrativa.
Los casos por cobros judiciales sobrepasan la capacidad del Poder Judicial para resolver estos asuntos. (Creada por Google Gemini/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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