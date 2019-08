Pero la Unión Médica, en su inclaudicable defensa de la Caja y la salud —jamás de los 19 incentivos— no creyó esas explicaciones. La duda bastó para llamar a huelga, no importaron las consecuencias. Tampoco importó que la ministra no podría estar mintiendo aunque quisiera. Cuando dijo que la regla fiscal no incluye a la Caja, solo repite lo dicho por la Sala Constitucional el año pasado, cuando dio luz verde al plan fiscal.